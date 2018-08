Hitzige, staubige Sounds

Schwäbisch Hall.Drei Live-Bands am Freitag vor dem Haller Sommernachtsfest, ein Freiluft-Tanzcafé am Sommernachtsfest selbst: Mit diesem Programm wartet das Schwäbisch Haller Anlagencafé am letzten August-Wochenende auf. Bei der sechsten Auflage des Open Airs am Freitag, 24. August, sind „Erwin & Edwin“, „The Postcards“ und „Gleewood“ zu Gast. Das Programm am Folgetag, das Freiluft-Tanzcafé, gestaltet das AK-DJ-Team.

Breakbeat und Bläser, Brass und Bass: Dafür stehen „Erwin & Edwin“ aus Wien. Kritiker verorten das Quartett aus der österreichischen Hauptstadt irgendwo zwischen Seed und La Brass Banda. Beim Festival in Schwäbisch Hall werden „Erwin & Edwin“ als Headliner auftreten.

Verzaubert und betört

Vor den Österreichern stehen „The Postcards“ aus dem Libanon auf der Bühne. Im April 2017 haben sie das Publikum dort bereits einmal verzaubert und betört – bei ihrem allerersten Konzert in Deutschland überhaupt. Im Mittleren und Nahen Osten kennt „The Postcards“ fast jeder, der sich für Popmusik aus dem Independent-Bereich interessiert.

Das Festival eröffnen werden „Gleewood“ aus den USA. Der Musik der Band um das Ehepaar Jhett und Callie Schiavone hört man seine Herkunft an – alles klingt hier nach Wüste: hitzig, staubig, whiskygetränkt. „Gleewood“ pendeln mit vollem Karacho zwischen Folk und Americana, zwischen Desert-Rock und Blues hin und her.

Tanzcafé im Freien

Am zweiten Abend des Festwochenendes – Samstag, 25. August – wagt sich das Tanzcafé wieder nach draußen. Wo in der Wintersaison bei beschlagenen Scheiben unter Kronleuchtern geschwitzt und getanzt werden kann, gibt es die feinen Grooves und pulsierenden Rhythmen des AK-DJ-Teams diesmal ab 19 Uhr bei frischer Luft unter freiem Himmel. Zu Gast an den Plattenspielern: Seniore M.

Die Karten für das Mini-Festival gibt es an der Theke des Anlagencafés. Tickets können auch per Post plus einem Euro Gebühr zugeschickt werden (Mail an info@anlagencafe.de). Beginn des Festivals ist am Freitag, 24. August, um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr). Der Eintritt zum Tanzcafé ist frei – allerdings muss für das parallel stattfindende Sommernachtsfest Eintritt bezahlt werden.

