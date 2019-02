Hochwertige Fahrräder gestohlen

Schwäbisch Hall.Einer aufmerksamen Polizeistreife fiel am späten Freitagabend drei Männer auf, die ein Fahrrad in der Schwäbisch Haller Johanniterstraße in Richtung „Scharfes Eck“ im westlichen Stadtbereich schoben. Einer der Männer drei trug einen Bolzenschneider bei sich, so doe Polizei in einer Pressemitteilung.

Als das Trio die Streife erblickte, flüchteten zwei der Männer in Richtung „Im Weiler“, der dritte rannte zum Parkgelände des alten Kauflandes und konnte dort von der Polizei gestellt werden.

Das offensichtlich gestohlene Fahrrad und den Bolzenschneider ließen die Männer bei der Flucht zurück. Kurz darauf meldeten zwei Einwohner, dass ihnen Fahrräder gestohlen wurden.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten insgesamt fünf gestohlene Fahrräder wieder aufgefunden werden. Der Wert der Fahrräder beläuft sich auf 12 000 Euro. Alle Fahrräder waren mittels Schlössern gesichert. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019