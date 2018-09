Hochwertige Werkzeuge erbeutet

Oberkessach.Einbrecher waren in der Zeit zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, in einem Werkzeug- und Maschinen-Fachhandel in Schöntal-Oberkessach am Werk. Nachdem sie eine Schaufensterscheibe mit einem Betonstein eingeworfen und das Schutzgitter eingeschnitten hatten, gelangten die Täter in die Verkaufsräume der Firma in der Dammstraße.

Dort entwendeten sie eine größere Anzahl Motorsägen, Pumpen und andere hochwertige Werkzeuge und nahmen diese mit. Zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug, unter Umständen mit Anhänger, zur Verfügung gestanden haben. Der geschätzte Gesamtschaden ist fünfstellig. Die Polizei Krautheim nimmt unter der Telefonnummer 0 62 94/234 Hinweise zu der Tat entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.09.2018