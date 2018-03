Hoffnung auf 90 Prozent Zuschuss

Anzeige

Voraussetzung ist eine Förderungsplanung, um diese der Städtebauförderung vorlegen zu können. Die Planungskosten sind ebenfalls zuschussfähig, wie Bürgermeister Robert Melber vor dem Rat verkündete. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen die beiden Gebäude auch baulich ertüchtigt werden. Es wird „keine Luxussanierung“ erfolgen, die Situation aber an zeitgemäße Wohnverhältnisse angepasst werden. Ein Konzept wurde bereits erstellt.

Die neuen Wohnräume müssen für sieben Jahre an anerkannte Flüchtlinge oder sozial schwache Familien vermietet werden.

Der Stadtrat beschloss einstimmig, sich mit den beiden Häusern um die Förderung zu bewerben. Weitere Planungen stellte Bürgermeister Robert Melber bereits für die nächste Stadtratssitzung in Aussicht. Sollte das Projekt gefördert werden, könnten dann zügig die Kostenberechnungen und anschließend die Auftragsvergabe erfolgen.

Für die im Rahmen der Städtebauförderung neu errichteten Stellplätze am neu errichteten Seniorenheim fasste der Stadtrat noch einen förmlichen Beschluss, dass diese Stellplätze im Stadtentwicklungskonzept enthalten und für die Verbesserung des ruhenden Verkehrs erforderlich sind. Der Beschluss war von der Städtebauförderung noch angefordert worden.

Eigenmittel reichen nicht mehr aus

Nachdem zwei Jahre lang keine Förderung erfolgte, genehmigte der Stadtrat für das Kindergartenjahr 2018 wieder die Förderung des Kindergartens in Baldersheim. In den Vorjahren waren die Eigenmittel des St.-Georgs-Vereins, der den Kindergarten trägt, zu hoch, so dass Bezuschussung nicht erforderlich war, für 2018 hat der Trägerverein wieder einen Zuschussantrag gestellt, die Eigenmittel reichen nicht mehr aus, um die Kosten für das gesamte Jahr zu decken.

Den Kindergarten in Baldersheim besuchen derzeit insgesamt elf Kinder. In gleichem Maße wie die Stadt Aub würde auch der Freistaat Bayern wieder in die Förderung einsteigen. In der Gesamtsumme geht es um einen Förderbetrag von mehr als neunzigtausend Euro.

Da der Auber Kindergarten derzeit gut ausgelastet ist, in Aub derzeit eine große Gruppe und eine Kleinkindgruppe betreut werden, will die Stadt Aub den Baldersheimer Kindergarten so lange wie möglich erhalten. Deshalb stimmte der Stadtrat auch dem Förderantrag zu.

Für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren stellt der Bund auch in diesem Jahr wieder Gelder zur Verfügung. Der Stadtrat beschloss, die zustehenden Mittel an den Kindergarten in Aub in Höhe von 5 278 Euro und für die Einrichtung in Baldersheim von 5 608 Euro an die beiden Kindergärten weiterzugeben. Für ein betreutes Kind in Gelchsheim behält die Stadt Aub die Fördermittel ein, weil auch Gelchsheim die ihr zustehenden Gelder nicht weiterleitet.

Auch in diesem Jahr möchte die katholische Landjugend Baldersheim ihr Landjugendfest wieder im dortigen Schwimmbad ausrichten. In einem entsprechenden Antrag an die Stadt Aub hat die Landjugend einen Katalog von Maßnahmen vorgelegt, die einen sicheren Ablauf des Festes erwarten lassen sollen. Das Fest soll am Wochenende vom 28. Und 29. Juli stattfinden. Der Stadtrat erteilte sein Einverständnis.

Abschied von Fleckenstein

Bürgermeister Robert Melber gab dem Stadtrat die Einladung bekannt zum Abschiedsgottesdienst für den Pastoralreferenten Burkard Fleckenstein. Dieser verabschiedet sich am kommenden Sonntag in der katholischen Kirche in Gelchsheim in den Ruhestand.

Weiter informierte der Bürgermeister, dass die Verkehrsinseln in der Julius-Echter-Straße neu bepflanzt werden. Der Verschönerungsverein bringt sich in die Maßnahme mit ein.

Theo Theuerkaufer ließ wissen, dass am Stadtturm in jüngster Zeit wiederholt Putzteile herunter auf die Straße und auf den Gehsteig fallen. Er hält dies für eine Gefahrensituation für die Verkehrsteilnehmer. Besonders auf der Westseite des Turmes seien die Fugen inzwischen so tief ausgewaschen, dass auch Schäden für die Bausubstanz zu befürchten sind.

In dem Turm besteht ein Erbbauvertrag, nach dem der Berechtigte nicht nur den Turm nutzen darf, sondern ihn auch sanieren muss. Leider wurde in dem Vertrag nicht festgeschrieben, ob damit die Sanierung der Außen- oder der Innenseite gemeint ist. Wenn aber von dem Turm Gefahren für den öffentlichen Raum ausgehen, bestehe Handlungsbedarf. Bürgermeister Robert Melber will sich mit dem Erbbauberechtigten in Verbindung setzen.

