Hofreiter kommt

Seit 2013 ist Anton Hofreiter neben Katrin Göring-Eckardt Vorsitzender der grünen Bundestagsfraktion. © dpa

Crailsheim.Alternativer Volksfestauftakt mit Anton Hofreiter und Katharina Schulze: Der Kreisverband der Haller Grünen veranstaltet zum zweiten Mal einen „Grünen alternativen Volksfestauftakt“ in Crailsheim. Im Jahr 2017 war erstmals eine Alternative zum politischen Volksfestauftakt der Union im Engel-Zelt geboten. Am Donnerstag, 13. September, ab 18 Uhr, werden Bundestagsfraktionsvorsitzender Anton Hofreiter, die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Bayern, Katharina Schulze sowie der Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig aus Feuchtwangen auf dem kleinen Festplatz vor dem Jugendzentrum in Crailsheim erwartet. hota

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018