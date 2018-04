Hoher Einsatz durch Landrat gewürdigt

Anzeige

Torsten Rönisch ist im Jahr 1984 in die freiwillige Feuerwehr Neckarsulm eingetreten und seither aktives Mitglied mit großer praktischer Erfahrung. Seit mehreren Jahren ist er an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal als Dozent tätig. Zudem ist er in der Leitung und konzeptionellen Arbeit der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) in Baden-Württemberg aktiv. Torsten Rönisch ist 47 Jahre alt und kommt aus Neckarsulm.

Alois Kilian ist bereits seit 1. August 2008 als stellvertretender Kreisbrandmeister für den Hohenlohekreis tätig. Als Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Krautheim erfüllt er alle fachlichen Voraussetzungen. Er ist 59 Jahre alt und wohnt in Krautheim.

Kreisbrandmeister Günther Uhlmann beendet mit Ablauf seiner Amtszeit die Tätigkeit als ehrenamtlicher Kreisbrandmeister beim Landratsamt Hohenlohekreis. Er war seit dem 1. Juni 1999 vier Amtsperioden lang für den Hohenloher Landkreis als Ehrenbeamter im aktiven Einsatz und geht in den Ruhestand. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.04.2018