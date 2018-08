Hohes Leistungsniveau erreicht

Anzeige

Crailsheim.Zwei Jahre Schule neben der Arbeit, jeweils fünf Stunden am Mittwochabend und Freitagnachmittag, haben für 20 Absolventen der Fachschule für Organisation und Führung an der Eugen-Grimminger-Schule in Crailsheim nun ein Ende. Schulleiterin Katrin Berk und Klassenlehrerin Margret Wackler lobten bei der Abschlussfeier das hohe Leistungsniveau und das bemerkenswerte Durchhaltevermögen der Schüler. Als Fachwirtinnen und Fachwirte im Sozialwesen sowie Praxisanleiterinnen und -anleiter im sozialpädagogischen und pflegerischen Bereich dürfen sich jetzt bezeichnen: Eva-Maria Boy (Stimpfach), Sara Graziuso (Gaildorf), Silke Hirmann (Frankenhardt), Denise Hoffmann (Kreßberg), Stephanie Hofmann (Frankenhardt), Stefanie Kamm (Crailsheim), Marian Laukemann (Crailsheim), Timo Leber (Lauda-Königshofen), Anja Lubinsky (Wallhausen), Anna Martel (Schwäbisch Hall), Anne-Katrin Mathiesen (Schwäbisch Hall), Natascha Merscher (Wallhausen), Renate Munschau (Gerabronn), Katharina Peter (Schopfloch), Carolin Rauschert (Gebsattel), Markus Schmiedt (Ellwangen), Monika Scholtyssek (Crailsheim), Petra Stohr (Feuchtwangen), Tina Stolz (Niederstetten) und Anja Thomas (Wallhausen).