Holzkohle soll zu Kunst werden

Die Künstlerin Ulrike Mohr wurde von der Fachjury für das Vorhaben 2018 benannt, sie stellte in einem Pressegespräch ihre ersten Gedanken zum Wildbad-Projekt vor. Seit 2008 beschäftigt sie sich mit dem Prozess des Köhlerns, schafft aus sorgsam hergestellten Holzkohleobjekten wahre Kunstwerke. Am Wildbad wird sie dazu einen klassischen Köhler-Meiler einrichten, Interessierte werden die Arbeitsgänge verfolgen können.

Den ersten Eschen-Baumstamm vom sechs Hektar großen Hangelände zwischen Rothenburgs Altstadt und der Tauber hat sie sich bereits gesichert. Ulrike Mohr (1970 in Tuttlingen geboren, Studium der Bildhauerei Kunsthochschule Weißensee Berlin sowie an der Trondheim Akademie of Fine Art, Norwegen) kann auf viele beeindruckende Objekte verweisen. So bei der letztjährigen Kunstbiennale in Sinop (Türkei) eine Raumzeichnung aus hängender Holzkohle vom Schwarzen Meer. Der Ortsbezug ist für sie wichtig und das schlossähnliche Wildbad-Gebäude am Hang in natürlicher Landschaft inspiriert sie. Wildbad-Leiter Pfarrer Herbert Dersch ging mit ihr auf „Holz- und Standortsuche”, wobei es zu pass kam, dass sowieso Bäume im Parkgelände gefällt wurden. Objekte wie ihre Kreuzberger Signalkugel an der Spree oder Skulpturen, die eine Brücke zu den Molekülen von Carvon (Bestandteil ätherischer Öle) bilden, zeigen im Kontext mit dazu bepflanzten Beeten wie sehr es ihr um Wechselwirkungen in der Kunst geht. Was letztlich genau als Kunstobjekt im Wildbad-Gelände entsteht, wird sich erst zeigen. Ulrike Mohr will sich mit dem·Ort noch näher vertraut machen, um dann im Sommer für einige Wochen hier zu arbeiten.

Offen im Entstehen

Das von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche und dem Kunstfonds Bayern geförderte „Art Residency Wildbad” ist auf ein Jahrzehnt ausgelegt, wobei jedes Jahr eine Fachjury neue Künstler auswählt. 2017 war dies zum Auftakt das Künstlerduo Böhler und Orendt aus Nürnberg, deren lebensgroße Figuren „gestrandeter Touristen” im Hanggelände zu bewundern sind. Öffentlichkeitswirkung soll nicht nur durch die verbleibenden Kunstwerke, sondern ebenso beim Entstehungsprozeß erzielt werden: Atelier-Einladungen und Künstler-Stammtische tragen dazu bei.

Jährlich stehen 30.000 Euro im Wildbadhaushalt plus Zuschüsse dafür bereit. Bei der Jurytagung vor wenigen Tagen betonte der Vorsitzende Prof. Dr. Georg Winter das große Spektrum der künstlerischen Varianten. Das zeigt sich allein schon im Vergleich vom ersten zum zweiten Jahr.

Die studierte Bildhauerin, die auf internationale Auszeichnungen und erfolgreiche Teilnahmen an Ausstellungen im In- und Ausland verweisen kann, bringt Perspektiven, Dimensionen und Materialien in neue Bezüge. Reduktion auf Wesentliches, wissenschaftliche Methoden und Intuition führen bei ihr zu faszinierenden Kreationen, die sich immer wieder auf Natur und Landschaft, aber auch Stadträume beziehen.

Ihre bevorzugten Materialien sind Asche, Ruß, Ton, Glas, Metall, Stoff, Licht, Farbe und Wasser, die sie in spannende Wechselbezüge setzt.

Mit der Örtlichkeit nicht nur vertraut, sondern verbunden zu sein, ist für Ulrike Mohr wichtig für ihre Kreativität. Und die soll schließlich künftig mit ihrem Kunstobjekt dauerhaft im Wildbad-Park sichtbar bleiben.

Samstag, 24.02.2018