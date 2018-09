Hommage an die Musik von Sting

Kirchberg.Das Vokalensemble „Singer Pur“ besteht aus Claudia Reinhard, Sopran; Rüdiger Ballhorn, Tenor; Markus Zapp, Tenor; Manuel Warwitz, Tenor; Reiner Schneider-Waterberg, Bariton und Marcus Schmidl, Bass. Mit „Fields of Gold – Mit Sting quer durch die Vokalmusik“ kommen die Musiker am 16. September in den Rittersaal von Schloss Kirchberg (17 Uhr).

Der Sänger, Komponist, Dichter und Gitarrist Gordon Sumner, der unter dem Namen „Sting“ berühmt wurde, ist eine der herausragenden Musikergestalten der letzten 30 Jahre. Er findet weltweit begeisterte Zustimmung quer durch die Gesellschaft, generationsübergreifend, und besonders auch bei Musikern unterschiedlichster Couleur. So ist auch Singer Pur in den Sog dieser Lieder mit ihrer interessanten Rhythmik, Harmonik und ihren intelligenten poetisch berührenden Texten geraten und hat pünktlich zu dessen 60. Geburtstag eine CD mit Sting-Titeln eingesungen.

Das Konzertprogramm geht noch einen Schritt weiter, denn es verzahnt Sting mit den unterschiedlichsten Stücken quer durch die Vokalmusik. Stings Lieder sind so vielseitig und bildreich, dass sie zahlreiche Assoziationen zu anderen Werken hervorrufen, die eine perfekte Ergänzung zu einer umfassenden Hommage an den großen Musiker unserer Zeit sind. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.09.2018