Hundeolympiade und Talent-Casting

Crailsheim.Für alle Tierliebhaber ist am 11. und 12. Mai in der Eventlocation Hangar in Crailsheim wieder „Tierisch“ was geboten. Zum zweiten Mal öffnet die Haustiermesse „Tierisch“ ihre Pforten. Mit einer spannenden Hundeolympiade und einem offenen Talent-Casting bietet die Haustiermesse „Tierisch“ an zwei Tagen Unterhaltung und eine tolle Bühnenshow für alle Hundeliebhaber. Neu dabei ist die Agentur „Das Dogtalent“ mit Moderator Klaus Kirchhoff. An zwei Tagen wird der Moderator und Hundekenner ein unterhaltsames Programm auf die Tierbühne bringen. Mitmachen können alle spiel- und spaßbegeisterten Hunde und ihre Besitzer. Bei einer Hundeolympiade können die Teams ihre gute Zusammenarbeit unter Beweis stellen. Bei der „Flussüberquerung“, in der „Futtergasse“, beim „Reifensprung“ und der „Bollerwagen-Rallye“ stehen der Vierbeiner, seine Geschicklichkeit, sein Gehorsam und sein Spaß an der Bewegung im Vordergrund. „Jeder Hund, der sozialverträglich ist und Spaß am Spiel hat kann mitmachen“, lädt Klaus Kirchhoff ein. Das Highlight der Bühnenshow ist das offene Talent-Casting. Hier können Teams aus Hund und Halter zeigen, was zusammen alles möglich ist. Egal ob Gehorsam oder Dog-Dance, Trickdog oder Hundesport, hier sind der Fantasie der Teilnehmer keine Grenzen gesetzt. Wer besonderen Eindruck bei Moderator Klaus Kirchhoff und einem Jury-Mitglied aus dem Publikum macht, bekommt zusätzlich zu Urkunde und Medaille die Chance auf einen der begehrten Plätze in der Auswahl für das große Casting-Finale Ende des Jahres.

Anmelden können sich die Teams auf der Homepage www.dasdogtalent.de, aber auch eine Anmeldung direkt an den Messetagen ist möglich. Die Teilnahme am Casting ist kostenlos. Hunde, die teilnehmen, müssen aber mindestens ein Jahr alt sein und gute Sozialverträglichkeit aufweisen. Der EU-Heimtierpass ist mitzubringen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019