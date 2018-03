Anzeige

Die zweite Auflage des Hohenloher Mundart-Festivals lockte an zwei Tagen 700 Besucher nach Gammesfeld in die Landwehrhalle. Das Publikum ließ die Künstler lange nicht von der Bühne.

Gammesfeld. Die Show ist zu Ende, wenn das Licht angeht. Doch am Samstagabend will keiner der 350 Besucher in der Landwehrhalle in Gammesfeld, dass das zweite, vom Verein „Hundertprozent“ organisierte Mundart-Festival vorbei ist. Also wird minutenlang geklatscht. Alle Künstler sind zum Schlussakkord auf der Bühne versammelt, der Hohenlohe-Klassiker „I mooch di – moogsch du mi“ ist gemeinsam gesungen, die Instrumente von „Johkurt und Paulaner mit Bearnd“ vom Strom abgekoppelt – doch der Applaus findet kein Ende.

Rätselnd schauen sich die Akteure an, niemand drängt sich auf. Bis sich die Hohenloher A-capella-Band „Salzbroad“ zu weiteren zehn Minuten Show und Witzen aufschwingt.