„Ich lasse die Vorwürfe so nicht stehen“

Anzeige

Gemeinderat Blaufelden und Bürgermeisterin Weber bleiben bei ihrer Auffassung, dass der geplante Dorfladen in Wiesenbach von der Kommune in finanzieller Form nicht gefördert werden kann.

Wiesenbach/Blaufelden. In der Diskussion um den Dorfladen in Wiesenbach verschärft sich der Ton – und die Bürgerinitiative kann für ihr Projekt wohl endgültig die Hoffnung begraben, dass die Gemeinde Blaufelden ein acht Ar großes Grundstück beim neuen Dorfzentrum zu einem günstigen „Sonderpreis“ zur Verfügung stellt. Immerhin wird jetzt für das Areal ein Bebauungsplan aufgestellt und das Rathaus entwirft einen Vertrag für eine Erbbaupacht.

In einer persönlichen Erklärung ging Bürgermeisterin Petra Weber nicht nur auf die Bürgerfragestunde bei der Juni-Sitzung des Gemeinderates in Wiesenbach ein, die viele Bürger entgegen den Regeln als Diskussionsrunde über den Dorfladen betrachtet hätten: „Es gab danach ein extremes Frustrationspotenzial und Vorwürfe gegen mich, die ich so nicht stehen lassen kann“, sagte die Rathaus-Chefin. Es sei nämlich „nicht zielführend, Feindbilder aufzubauen“. Stattdessen sollte „mit kühlem Kopf und ohne Emotionen“ über den Dorfladen diskutiert werden – am besten bei einer Versammlung in Wiesenbach, zu der sie gerne komme. Petra Weber versicherte, dass sie zu 100 Prozent auch hinter dem Teilort Wiesenbach und seinen Bürgern stehe und ihr eine gute Versorgung ein großes Anliegen sei. Für eine Förderung des Dorfladens in jedweder finanzieller Form fehle aber die rechtliche Voraussetzung. Diese Auffassung vertrete auch der Gemeindetag als kommunaler Dachverband, der in solchen Zuschüssen „unzweifelhaft eine Betätigung außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge“ sieht. „Und daran werden wir uns halten“, sagte Petra Weber.