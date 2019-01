Ideen, Impulse und jede Menge Projekte

Rothenburg.Das erste „Träumen und machen“-Festival seiner Art findet am 12. Januar im Café Lebenslust, Kirchgasse 5, in Rothenburg ob der Tauber von 9 bis 24 Uhr statt.

Einen ganzen Tag lang bieten mehr als 50 Mitmacher über 35 Programmpunkte zum Mitmachen, Austauschen, Informieren und Genießen für jedes Alter an.

Zum vielfältigen Angebot gehören Diskussionsrunden mit hochkarätigen Gästen aus der Wirtschaft, Unternehmer- und Startup-Welt, die Programm-Premiere des Spiegel-Bestsellerautors Nico Degenkolb, zahlreiche Aktivitäten für Kinder, sowie sportliche, inhaltliche, musikalische und künstlerische Kurse, Workshops und Auftritte. Es gibt Yoga, Qi Gong und „Verbundenes Atmen“ zum Mitmachen. Jeder kann Hand anzulegen beim Malen, Basteln, Nähen und sogar beim handwerklichen T-Shirt-Linol-Druck. Es werden Showeinlagen und Erzähltheater geboten. Man kann an einem Songwriting-Workshop mit Carmen Underwater teilnehmen oder bei den Konzerten von ihr und David Gaffney am Abend exklusive Einblicke in deren Leben als Künstler bekommen. Zahlreiche Aussteller teilen zudem ihre Leidenschaft, Ideen, Motivation und Produkte, ob unternehmerisch, handwerklich, künstlerisch oder technisch, mit den Besuchern. Bei „Träumen und machen“ geht es um den Austausch, die Begegnung, das Kennenlernen, das Lernen voneinander und miteinander und den Blick hinter die Kulissen. Besucher können sich ein Bild machen, was es bedeutet Musiker, Künstler oder selbstständiger Unternehmer zu sein. Welche Freuden, welches Glück und welche Hürden und Ängste damit verbunden sind, seine Träume zu leben und in die Tat umzusetzen? Private, alltägliche Themen bekommen genauso Aufmerksamkeit wie die große Gesellschaft. Ein Erlebnis für alle und alle Sinne – und alles bei freiem Eintritt.

Die gemeinnützige Initiative wurde erst im Herbst von Daniel Rieth ins Leben gerufen mit dem Ziel, den Menschen eine Plattform zu bieten sich auszutauschen und gegenseitig zu inspirieren und unterstützen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.01.2019