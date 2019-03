Ideen, Trends und Entwicklungen

Kupferzell.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis weist die landwirtschaftlichen Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter sowie alle darüber hinaus Interessierten nochmals auf die Fachtagung „Direktvermarktung auf neuen Wegen: Ideen – Trends – Entwicklungen“ hin, die am Montag, 25., und Dienstag, 26. März, an der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft, Schlossstraße 1 in Kupferzell, stattfindet. Die beiden Tage können unabhängig voneinander besucht werden. Es gibt noch freie Plätze.

Am ersten Tag besteht bei einer kulinarischen Produktbörse von 17.30 bis 21 Uhr die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre eigene Köstlichkeiten aus dem Hofladen zu präsentieren, aber auch neue Produkte und Ideen kennenzulernen. Berufskolleginnen und Berufskollegen können diesen Abend nutzen, um sich untereinander zu vernetzen.

Am zweiten Tag stehen von 9 bis 17 Uhr die Kunden im Mittelpunkt. Aktuelle Themen werden in Vorträgen und Diskussionen vorgestellt und vertieft. So erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ausblicke, welche Trends die Zukunft bereithält. Des Weiteren lernen sie, wie sie Internet und Social Media für die Vermarktung ihrer Produkte nutzen können, und erhalten Einblicke in Verkaufsstrategien.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit den Landwirtschaftsämtern der umliegenden Kreise Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Rems-Murr sowie dem Regierungspräsidium Stuttgart organisiert. Eine Anmeldung per Fax an 07940/18609 oder per Mail an landwirtschaftsamt@hohenlohekreis.de ist bis zum 11. März erforderlich. Das Anmeldeformular sowie nähere Informationen sind im Internet unter http://anmeldeformular-lwa.lra-hok.de beziehungsweise http://flyer-lwa.lra-hok.de zu finden. Am zweiten Tag wird eine Teilnahmegebühr erhoben.

Für weitere Auskünfte steht Gabriele Lutz unter der Telefonnummer 07940/18601 oder per E-Mail an gabriele.lutz@hohenlohekreis.de zur Verfügung. lra

