Identität per Gen-Test ermittelt

Rothenburg.Ein schadensträchtiger Einbruchdiebstahl in einen Getränkemarkt, der sich im September im Stadtgebiet Rothenburg ob der Tauber zugetragen hatte, ist aus polizeilicher Sicht aufgeklärt.

Die unbekannten Täter sind in der Nacht gewaltsam über eine Metalltür in das Geschäft in der Bensenstraße eingedrungen. Die Einbrecher brachen einen Tresor auf und erbeuteten neben Bargeld auch Zigaretten und Spirituosen. Die Schadenssumme (Diebesgut und Sachbeschädigung) betrug rund 10 000 Euro.

Anhand der genetischen Spuren, die der kriminalpolizeiliche Erkennungsdienst am Tatort sicherte, konnten nun zwei Osteuropäer als dringend tatverdächtig ermittelt werden. Der Aufenthaltsort der beiden 33 und 44 Jahre alten Männer ist derzeit unbekannten. Der Jüngere ist als Serieneinbrecher vorbelastet. Das ermittlungsführende Fachkommissariat der Kripo Ansbach hat die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

