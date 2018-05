Im offenen Cabrio durch die ganze Stadt

Anzeige

Nachdem manche der Flohmarktbetreiber sich wegen des eingetrübten Himmels am frühen Sonntagmorgen erst gar nicht auf den Weg in die Europastadt machten, blieben einige Parzellen unbesetzt.

Bereits Tradition hat, dass die zahlreichen Weinhoheiten aus der Region am Sonntagnachmittag den einzelnen Stationen im offenen Cabrio einen Besuch abstatten. So war es nicht nur für die 63. Fränkische Weinkönigin Klara Zehnder ein besonderes Erlebnis, nach der Einweisung durch die örtliche Deutsche Meisterin 2018 in der Disziplin Armbrust, Sara Lechner, mit dem Luftgewehr ins „Schwarze“ zu treffen, sondern auch für ihre vierzehn Kolleginnen.

In den jeweiligen Abendstunden blieb dann in den einzelnen urigen Winzerhöfen kein Platz unbesetzt und die zahlreichen Besucher ließen sich die unterschiedlichsten Spezialitäten bei einem tollen Ambiente munden. Mit zu den Höhepunkten zählte der 8. Buttenlauf am Ende der vier feucht-fröhlichen Tage am Kirchplatz mit der Titelverteidigung vom „Jugendclub Tauberrettersheim“ (siehe Bericht unten).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.05.2018