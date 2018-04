Immer neue Arbeitsfelder

Anzeige

Schrozberg.Im Schloss (Foyer) wird am Sonntag, 22. April um 11 Uhr eine Ausstellung mit Bildern von Monika Reiter eröffnet. Mit drei Jahren kam sie nach Schrozberg und hat dort ihre Jugend verbracht. Ein Designstudium an der Fachhochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd bahnte ihr den künstlerischen Weg. Seit vier Jahrzehnten wechselten sich ihre künstlerischen Arbeitsgebiete immer wieder. Diese sind Auftragsarbeiten im Kunst- und Designbereich.

Veranstalter ist die Stadtverwaltung Schrozberg. Geöffnet ist die Ausstellung bis Sonntag, 20. Mai. Monika Reiter ist am 22. April, 13. und 20. Mai anwesend. stv