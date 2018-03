In der Rolle und im Leben einfach einzigartig sein

Anzeige

Künzelsau.„Der Tag an dem es ‚Flupp‘ machte“ von Jutta Hamprecht-Göppner und Tobias Wenkemann ist bereits das dritte gemeinsame Musicalprojekt der Andreas-Fröhlich-Schule, ein Sonderpädagogisches Bildungszentrum für körperliche und motorische Entwicklung, und der Künzelsauer Freien Schule Anne-Sophie.

„Wir entführen Sie nun in die wundersame Welt Maratonga mit zarten Elfen, lustigen Reimern, wilden Kämpfern und fleißigen Zwergen“, begrüßte Daniela Payer, Schul-leiterin der Andreas-Fröhlich-Schule, die Zuschauer des Abends.

Wie sich ‚Flupp, der Blaue‘ in dieser Welt zurechtfindet, zeigten die Schüler der Fröhlich-Schule und die Lernpartner der Anne-Sophie-Schule in aufwändig gestalteten Kostümen vor künstlerisch wertvollen Bühnenbildern. „Flupp“ findet sich plötzlich in Maratonga wieder, wo er sich nichts sehnlicher wünscht, als Freunde zu finden. Dies will ihm anfangs nicht gelingen, da er versucht, so zu sein, wie die fremden Wesen in der neuen Welt. Doch als er mit Hilfe des verrückten Vogels Artefax versteht, sich nicht anpassen zu müssen, sondern einfach „Flupp, der Blaue“ zu sein, gelingt es ihm, glücklich zu werden.