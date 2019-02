In Geschichte eintauchen

Neuenstein.Damit auch Berufstätige im Archiv stöbern können, hat das Hohenlohe-Zentralarchiv am heutigen Samstag wieder von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können alle interessierten Mitbürger in Originaldokumenten aus 1000 Jahren hohenlohischer Geschichte schmökern.

Auch die landesgeschichtliche Bibliothek des Hohenlohe-Zentralarchivs steht allen Besuchern offen. Das Angebot findet jeden ersten Samstag des Monats statt und richtet sich an alle Interessierten. Erfahrene Archivnutzer und Neueinsteiger sind gleichermaßen willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.02.2019