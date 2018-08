In Haftzelle Rausch ausgeschlafen

Künzelsau.Betrunken im Supermarkt: In der Gewahrsamszelle endete ein Polizeieinsatz für einen 29-Jährigen am Montag in Künzelsau. Der betrunkene Mann hielt sich kurz nach 22 Uhr in einem Supermarkt auf und fing dort an zu randalieren, worauf ein Mitarbeiter die Polizei verständigte. Der Aufforderung, das Gebäude zu verlassen kam er nicht nach. Die Polizeibeamten nahmen den Betrunkenen daraufhin in Gewahrsam, wo er bis zum Dienstagmorgen seinen Rausch ausschlafen musste. pol

