In Kirche und Region fest verwurzelt

Anzeige

Von einem „Juwel“ unter den Tagungsstätten, das sich durch seine Atmosphäre, große Gastlichkeit und die Begegnungsmöglichkeiten, vor allem den Geist und Dialog hervorhebe, sprach Pfarrer Dr. Johannes Rehm stellvertretend für die Kooperationspartner. Die jährlichen Foren zum Thema Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt hätten „begeisterte Rückmeldungen“ erhalten. Herbert Dersch habe die Arbeit seines Vorgängers Pfarrer Dr. Siegfried Hanselmann sehr erfolgreich fortgeführt.

Zu nennen sind die vielen Haustagungen, die Reihe „Weltanschauungen im Gespräch” und die Glaubenskurse „Cursillo”, die Diskussion ethischer Fragen vor allem in der Wirtschaft sorgten mit dem Sonntags-Cafe und den Kulturveranstaltungen für die Profilierung des Angebotsprofils.

Prof. Dr. Johannes Rehm betonte, dem Leiter sei es gelungen das Wildbad „bodenständig in der Landeskirche und Region zu verwurzeln und sich gleichzeitig für Menschen aus ganz Bayern und darüber hinaus zu öffnen“. Vor allem aber ist unter Derschs Leitung auch die Bausubstanz denkmalgerecht und stilvoll kontinuierlich verbessert worden. Heute gilt das Haus im Innern wie mit seiner Parkanlage als Schmuckstück.

Zeitgemäßer Betrieb

Pfarrer Dersch blickte in seinen Dankesworten nochmal zurück auf die erfolgreichen Jahre, die mit viel Neuem verbunden waren, sein Verdienst ist vor allem die inhaltliche Öffnung des Hauses und ein hotelähnlicher, zeitgemäßer Betrieb. In Stephan Michels, hatte er den professionellen Wirtschaftsleiter zur Seite. Heute sei das Wildbad auch für junge Leute attraktiv wie das jährliche Musik- und Tanzfestival „Sundowner“ bei 750 Teilnehmern zeige, das am 6./7. April 2018 wieder stattfinde.

Er könne nun getrost in Ruhestand gehen sagte Dersch, denn das Haus sei mit seinem Nachfolger Dr. Wolfgang Schuhmacher, dem Wirtschaftsleiter Stephan Michels sowie dem ganzen Team bestens aufgestellt. Die letztjährige Diskussion um einen Verkauf hätte er allen gerne erspart und sei nun froh, dass sich die Landeskirche, beeindruckt vom Protest der Mitarbeiter und vieler Wildbad-Freunde, für das Weiterbetreiben des herausragenden evangelischen Tagungs-Hauses entschieden hat.

Verantwortlich und nachhaltig

„Ich gehe mit großer Dankbarkeit” meinte der scheidende Leiter und sprach vom vertrauensvollen Miteinander in der Belegschaft. Besonders das umfassende Kulturprogramm mit Musik, Theater und Bildender Kunst hat auch viele Künstler ins Wildbad gebracht. Dersch: „Was für eine wichtige Weichenstellung, dass es gelungen ist, dass sich Menschen aus Politik, Wirtschaft, Hochschule und Kultur finden und sich ins Wildbad einbringen“.

Jetzt gelte es die Vorgabe der Synode umzusetzen, das Zusammenwirken vieler sei „die Überlebensfrage“ für das Wildbad gewesen. Als Prämisse gelte weiterhin „ethisch verantwortlich handeln, nachhaltig wirtschaften, das Gemeinwohl im Blick haben“.

Mit vielen Überraschungen war die Feier gespickt, dazu zählte ein dafür gebildeter kleiner Familienchor, das Ensemble „Reichsstadtblech“ sowie die Opern-, Jazz- und Gospel-Sängerin Gail Gilmore. Am Schluss nahm das Händeschütteln beim persönlichen Gespräch mit Dersch kein Ende.

Für das Projekt der afrikanischen Handwerkerschule Sawe sind 2500 Euro zusammengekommen und die Partnerschaftsarbeit des Dekanats mit Tansania liegt Dersch weiter am Herzen.

„Erwartungsvoll und gespannt” gehe er nun zusammen mit seiner Frau und Familie in den neuen Lebensabschnitt. Sein Nachfolger Dr. Wolfgang Schuhmacher wird am 23. März mit einem Gottesdienst offiziell ins neue Amt eingeführt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018