In kunstvollen Formationen der Erde entgegen

Mit dem Fallschirmsport erweitert Rothenburg sein luftsportliches Programm in vielerlei Hinsicht: Fallschirmspringen, auch aus großen Maschinen, oder Ballonspringen wird möglich sein und den Himmel über Franken ein wenig bunter machen.

Sobald sich in diesem Jahr die Sonne zeigt, die Wolken hier und da beiseite rücken und die Temperaturen etwas steigen, werden die Fallschirmspringer sich in ihrer eigenen Cessna in den Himmel erheben und in kunstvollen Formationen zurück zur Erde fallen lassen.

In Riedenheim, wo der Verein in den letzten 25 Jahren auf einer langgestreckten Graspiste gestartet und gelandet ist, haben die Sportler schon oft für spannende und spektakuläre Veranstaltungen gesorgt, wie beispielsweise das Fränkische Paraballooning.

Als Landesausbildungszentrum Nord des Luftsportverbandes Bayern bietet der Verein auch eine qualifizierte und sichere Ausbildung in diesem Sport an. So sind bereits Deutsche und Europameister aus diesem Verein entstanden.

Die Vorbereitungen auf dem neuen Gelände in Rothenburg-Schweinsdorf sind getroffen, jetzt warten die Springer auf die Vorboten des Frühlings. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018