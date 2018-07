In Röttingen große Spuren hinterlassen

Anzeige

Röttingen.Eigentlich ist erst Halbzeit, doch der Intendant der Röttinger Festspiele Knut Weber verlässt nach nur zwei der vorgesehenen vier Jahre das Festspielstädtchen. Grund dafür ist die Generalsanierung seines Stadttheaters in Ingolstadt.

Dank staatlicher Zuschüsse in Höhe von 150 Millionen Euro wird dieses früher als geplant umgebaut. Bei der Verabschiedung im Rahmen eines Empfangs im Paracelsusgarten galt es für den Theaterleiter erstmal Dank zu sagen. Dieser galt neben den Schauspielern vor allem den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern für deren großes Engagement, ohne dem die Festspiele nicht das wären, was sie sind. Er verlasse Röttingen nicht mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sondern mit zwei weinenden. Trotz des nur kurzen Gastspiels habe Knut Weber große und wichtige Spuren hinterlassen, so Bürgermeister Martin Umscheid. Dazu zählt der Rathauschef in erster Linie das neu gegründete „Junge Theater“ unter der Leitung von Frederike Faust. Kindern und Jugendlichen die Freude am Theater zu vermitteln, sei ganz wichtig und zahle sich langfristig aus.

Zu seinem Nachfolger, dem Oberspielleiter am Thüringischen Staatstheater in Meiningen, Lars Wernecke, meinte der scheidende Intendant Weber, dass man mit Wernecke eine sehr gute Wahl getroffen habe.