Info-Veranstaltung zum Studium

Anzeige

Künzelsau.In Zusammenarbeit mit der Hamburger Fernhochschule (HFH) bietet die Akademie Würth Business School einen berufsbegleitenden Studiengang zum Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft an.

Bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 1. März um 18 Uhr in der Akademie Würth, Raum O101, Dieselstraße 25, 74653 Künzelsau erhalten Interessierte weitergehende Informationen. Das Studienangebot richtet sich nicht nur an Mitarbeiter der Würth-Gruppe, sondern steht auch externen Teilnehmern offen. Besonders interessant am Studienkonzept ist der Hochschulzugang für Arbeitnehmer ohne Abitur. Anmeldung zur Informationsveranstaltung unter Telefon 07940/15-3566. pm