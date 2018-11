Innerörtliches Filetstück wird versilbert

Von dem Plan, ein großes Areal in Schrozberg zu verkaufen und mit bis zu vier Stockwerken hohen Gebäuden zu bebauen, sind Anlieger nicht begeistert.

Schrozberg. Inmitten der Schorren-Siedlung in Schrozberg liegt ein riesiges Grundstück, auf dem bislang nur Gras und einschlägiges Getier wohnt. Die Stadt will das rund 7300 Quadratmeter große Areal jetzt versilbern.

Der Verkauf an private Investoren dürfte immerhin rund 500 000 Euro in die Kasse der Kommune spülen. Zwei Wohnungsbau-Firmen haben dem Stadtparlament inzwischen ihre Pläne präsentiert. Bei Anliegern stößt das Projekt allerdings auf denkbar wenig Gegenliebe.

Sämtliche vier Fraktionen im Schrozberger Gemeinderat legen allergrößten Wert darauf, dass das „Filetstück“ auch dazu dient, über den sozialen Mietwohnungsbau bezahlbare Domizile anbieten zu können, an denen es auch in Schrozberg spürbar fehlt.

Zwei Firmen im Rennen

Zwei Unternehmen haben dem Gremium bereits ihre Ideen für eine Bebauung präsentiert. Die Firma Hofmann aus Ilshofen peilt momentan 35 Wohnungen und vier Reihenhäuser mit einer Wohnfläche von insgesamt 2600 Quadratmetern an, während die Firma Ströbel aus Spielbach derzeit von 56 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 4600 Quadratmetern ausgeht. Was die Entwürfe der beiden Investoren grundsätzlich voneinander unterscheidet: Während die Firma Hofmann eine abgestufte Bauweise der Blöcke mit vier, drei und zwei Geschossen skizziert, sind die Pläne der Firma Ströbel durchgehend auf vier Geschosse ausgerichtet – wobei man in diesem Punkt durchaus noch flexibel sei, wie Firmenchef Timo Ströbel sagte.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates sollte eigentlich die Entscheidung darüber fallen, welche der beiden Firmen den Zuschlag erhält. Dazu kam es aber nicht, auch wenn Bürgermeisterin Jacqueline Förderer den Beschluss unbedingt in trockenen Tüchern haben wollte: Mit den Stimmen von 17 der 23 anwesenden Kommunalpolitiker wurde das Thema auf Antrag von Stadtrat Peter Kümmerer vertagt, die Firmen sollen bei ihren Entwürfen nachbessern.

Den Schrozberger Stadträten reichten zum Beispiel die vorgelegten, nicht maßstabsgetreuen Pläne nicht aus, um zum Beispiel die Dimensionen und Wirkungen der Gebäude beurteilen zu können, worauf schon die Stadträte Frank Klöpfer und Lothar Mühlenstedt hingewiesen hatten.

Letztlich könne die Gestalt der Gebäude auch noch über die Instrumente eines Bebauungsplanes gesteuert werden, wie die Stadträte Ulrich Herrschner und Hans-Joachim Feuchter anmerkten. Für Stadtrat Frank Weiß war es wichtig, dass ein „vernünftiger Kompromiss zwischen bezahlbarem Wohnraum für Schrozberg und den Interessen der Anlieger gefunden wird.“

Seit das Vorhaben n der Schorren-Siedlung publik wurde, häufen sich nämlich die Proteste aus der Nachbarschaft – sowohl in den Bürgerfragestunden als auch in Telefonaten mit dem Rathaus.

Etliche Bürger befürchten massive negative Folgen für den ohnehin schon dichten Verkehrsfluss in der Siedlung, wenn in dem Viertel mit den neuen Wohnungen auch die Zahl der Automobile steigt.

Probleme nicht nur mit dem Winterdienst werden zudem von den Kritikern prophezeit.

Einige der Anlieger monieren auch, dass ihre Eigenheime durch die Wohnblöcke beschattet werden und die direkten Nachbarn nur noch auf vier Stockwerke hohe Wände starren können, wenn die Wiese auf der anderen Straßenseite bebaut wird. haz

