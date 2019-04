Insgesamt 30 Prämierungen in Folge

Schwäbisch Hall.Die Qualitätsarbeit in der Hohenloher Molkerei wird durch die DLG ausgezeichnet: Die Genossenschaft erhält zum 30. Mal in Folge den „Preis für langjährige Produktqualität“.

Verbraucher sollen sich auf Qualität verlassen können. Dafür setzt sich die Hohenloher Molkerei seit Jahrzehnten ein und lässt die eigene Qualität regelmäßig freiwillig von unabhängiger Stelle prüfen. Zum 30. Mal in Folge erhält die Genossenschaft den „Preis für langjährige Pro-duktqualität“ der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft). „Es erfüllt mich persönlich mit Stolz, dass ich diesen besonderen Preis entgegennehmen durfte“, beschreibt Martin Boschet, Geschäftsführender Vorstand der Hohenlo-her Molkerei, den Moment der Preisverleihung in Fulda. Nur drei Unternehmen wurden an diesem Tag für 30 Jahre Produktqualität geehrt.

„Kontinuierliche Qualitätsarbeit zahlt sich aus. Für die Verbraucher ebenso wie für die regionalen Milchbauern, die den Rohstoff Milch täglich frisch anliefern.“, so sein abschließendes Resümee über den Erfolg der Molkerei. Die Auszeichnung „Preis für langjährige Produktqualität“ wird nur vergeben, wenn Firmen mindestens fünf Jahre in Folge an den internationalen Qualitäts-prüfungen der DLG teilgenommen haben. Und wenn sie darüber hinaus mindestens drei Prämierungen pro Prämierungsjahr erzielen konnten. Andernfalls verliert der Betrieb den Anspruch auf die Auszeichnung.

Martin Boschet betont ausdrücklich, dass die Anerkennung des Preises auch den Mitarbeitern und den Milchtechnologen der Molkerei gebührt und er ihn stellvertretend für alle in Empfang genommen habe. „So viele Menschen setzen sich täglich mit ganzer Kraft für die Herstellung erstklassiger Milchprodukte ein – ich bedanke mich bei allen für dieses Engagement.“ Neben diesem menschlichen Einsatz ist jedoch auch moderne Technologie ausschlaggebend für den Erfolg. Die Molkerei verfüge über einen innovativen Produktionsbetrieb in Hessental, ohne den die Qualitätsmaßstäbe nicht umzusetzen wären. pm

