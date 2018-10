Insgesamt acht Trassen-Korridore geplant

Künzelsau.Bürgermeister Stefan Neumann startet die jüngste Sitzung des Gemeinderats mit der Bekanntgabe der Beschlüsse, die in der letzten nichtöffentlichen Sitzung am 18. September gefasst wurden. Dort wurde beschlossen, Julia Knobel und Marion Hannig-Dümmler mit je 60 Prozent Beschäftigungsumfang als stellvertretende Hauptamtsleiterinnen einzustellen.

In seiner Sitzung in der vergangenen Woche hat sich der Gemeinderat unter anderem mit dem Nachtragshaushaltsplan befasst. Hier die Beschlüsse in Kurzform:

Nach elf Jahren wird die Sanierung „Westliche Innenstadt“ abgeschlossen. Der Förderrahmen betrug nach Aufstockungen 6,8 Millionen Euro.

Stadtkämmerer Eckhard Angelmaier stellt den ersten Nachtragshaushaltsplan 2018 vor: Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes erhöhen sich je um 2,5 Millionen Euro auf 54,6 Millionen Euro, die des Vermögenshaushaltes vermindern sich um je 1,9 Millionen Euro auf 13,8 Millionen Euro. Die Einnahmen und Ausgaben des Gesamthaushaltes erhöhen sich um je 60 000 Euro auf 68,4 Millionen Euro. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen bleibt unverändert bei null Euro. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 2,698 Millionen Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert auf 2,5 Millionen Euro. Die Realsteuersätze für das Haushaltsjahr 2018 bleiben unverändert. Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung einstimmig.

Einige Parkscheinautomaten im Stadtgebiet sind bereits ausgefallen und für die noch vorhandenen können teilweise schon keine Ersatzteile mehr beschafft werden. Deshalb wurde im Haushaltsplan 2018 für die Neubeschaffung ein Haushaltsansatz von 110 000 Euro vorgesehen. Der Gemeinderat hat mit fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen, Parkscheinautomaten ohne Wechselgeldfunktion anzuschaffen. Ausschlaggebend waren Argumente wie geringere Bauhofkosten, da der Personalaufwand für das tägliche Auffüllen des Wechselgeldes entfällt, geringere Reparaturanfälligkeit, günstigere Anschaffungskosten und die steigende Nutzung des Handyparkens.

Die Netze BW GmbH plant den Neubau einer 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen dem bestehenden Umspannwerk in Kupferzell und einem neu zu errichtenden Umspannwerk in Rot am See und hat hierfür einen Antrag auf Durchführung eines Raumordnungsverfahrens mit integrierter raumordnerischer Umweltverträglichkeitsprüfung gestellt. Eine mögliche Trasse verläuft als geplante Erdverkabelungsleitung über Künzelsauer Gemarkung. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat dieses Verfahren nun, wie beantragt, für insgesamt acht Trassenkorridore mit jeweils einer Länge zwischen 23 und 28 Kilometer eingeleitet und startet jetzt das Anhörungs- und Unterrichtungsverfahren für die Öffentlichkeit und das Beteiligungsverfahren auch für die Gemeinden. Die umfangreichen Unterlagen liegen im Bürgerbüro im Rathaus Künzelsau zu Einsicht aus.

