Insolvenzen verzögern die Fertigstellung des Neubaus

„Die beiden Insolvenzen sind das größte Handicap“, sagt Diplom-Ingenieur Frank Scheper. Der Leiter für Bau und Technik erläutert, dass bereits 50 Prozent des Auftrags durch den Lüftungsbauer fertig waren und dann eine neue Firma gefunden werden musste – Hauptgrund für die Verzögerung des Zeitplans, denn das Bettenhaus sollte an Ostern in Betrieb gehen. Zudem ging der Fassadenbauer in Insolvenz, eine andere Firma wurde gefunden.

„Bloß kein Wasserschaden“

„Ein Drucklufttest verlief erfolgreich“, erklärt Scheper zu den Wasserleitungen. In zwei bis vier Wochen sollen erste Stränge befüllt werden. Beim Krankenhausneubau läuft das vor allem aus hygienischen Gründen ganz zum Schluss, erläutert Kilb. Er hofft, dass es keine undichte Stelle mehr gibt, sauber verpresst wurde, es „bloß keinen Wasserschaden mehr“ kurz vor Schluss gibt. „Wir werden den zweiten Bauabschnitt bauen müssen“, sagt Kilb. Der Diakchef verdeutlicht, wie der erste mit dem zweiten Bauabschnitt zusammenhängt.

Wenn das Bettenhaus fertig ist, werden Betten vom Hochhaus und Waldhaus hineinverlegt, damit der Betrieb umziehen und das Waldhaus saniert werden kann. Danach kann das Hochhaus oder Teile davon abgerissen werden, um Platz für den eigentlichen kompakten Neubau im zweiten Bauabschnitt zu schaffen, der das Bettenhaus mit der Kinderklinik und durch einen weiteren Ergänzungsbau mit dem Waldhaus verbindet. Dazu gehört auch ein rund 80 Meter langer Tunnel, der die unterschiedlichen Gebäude versorgen soll.

Warten auf Wärme

Mit dem Bau soll jedoch erst dann begonnen werden, sobald es etwas wärmer ist. Auch die oberirdischen Verbindungswege von Parkhaus und bestehenden Gebäuden zum Bettenhaus werden mit Stegen neu gezogen. Marcus Haas

