Interessantesüber edle Katzen

Zusätzlich gibt es am Samstag, 2. Juni um 14.15 Uhr eine Sondershow, bei der die Maine-Coon-Katze im Rampenlicht steht. Die oft liebevoll auch Coonies genannten Halblanghaarkatzen werden wegen ihres Wesens und ihrer Größe auch als sanfte Riesen bezeichnet. Am Sonntag, 3. Juni um 14.30 Uhr ist die Sondershow den Kurzhaarrassen gewidmet. Die Ausstellung wird am Samstag um 10 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr eröffnet. Die Bühnenshow am Samstag beginnt gegen 11 Uhr, am Sonntag gegen 12 Uhr. Die Bestenermittlung findet schließlich am Samstag gegen 15 Uhr und am Sonntag gegen 15.30 Uhr statt. pm

