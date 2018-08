Internationales Ensemble präsentiert bekannte Songs

Schloß Stetten.Am kommenden Freitag, 31. August endet die Saison der Künzelsauer Burgfestspiele Schloss Stetten mit einer „Musical Night“. Traditionell bildet ein internationales Starensemble, das von der Axel Törber Band begleitet wird, den Saisonabschluss im 600 Sitzplätze fassenden Burggraben von Schloss Stetten.

Unter der Regie der Hauptdarstellerin aus „Das Phantom der Oper“, dem Musical-Star Colby Thomas aus New York, werden bekannte Darsteller ein buntes Programm präsentieren. An diesem Abend wird z.B. ein Ausschnitt aus Elton Johns Musical „Billy Elliot“ geboten. Auch die Musicals auf deutschen Bühnen, wie „Tarzan“, „Wicked – die Hexen von Oz“, „Dirty Dancing“ und das neu komponierte Liebesduett aus „Starlight Express“ werden nicht fehlen. Außerdem stehen bewährte Erfolge wie „Ich war noch niemals in New York“, „Der König der Löwen“, „Evita“, „Cats“ und viele andere Klassiker auf dem Programm.

Eintrittskarten für die um 20 Uhr beginnende „Musical Night“ erhalten Interessierte im Vorverkauf bei den Geschäftsstellen der Fränkischen Nachrichten und unter der Ticket-Hotline 07940 / 2442 sowie im Internet unter www.festspiele-stetten.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.08.2018