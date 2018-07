Jagdschule zertifiziert

Anzeige

Hohenlohekreis.Die Kreisjägervereinigung Hohenlohe bietet einen Kurs zum Erlangen der Jägerprüfung an. Der Kurs wird in der Zeit von September 2018 bis Februar 2019 stattfinden und beginnt am Dienstag, 4. September um 18 Uhr in der Jägerschule in Neuenstein-Grünbühl. Unterrichtet wird immer dienstags und donnerstags ab 18 Uhr sowie an den Wochenenden. Die Prüfungen werden dann im Februar 2019 abgelegt.

Solide Ausbildung

In den vergangenen Jahren konnten bei der Jungjägerausbildung große Erfolge verzeichnet werden. Die Ausbilder der Kreisjägervereinigung haben nicht unerheblich dazu beitragen, dass sehr gute Ergebnisse beim „grünen Abitur“ erzielt werden konnten.

Die Jagdschule der Kreisjägervereinigung wurde 2014 zertifiziert und hat das Gütesiegel ohne Auflagen erhalten.