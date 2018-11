Jagsttalroute bald frei

Dörzbach.Das Regierungspräsidium Stuttgart und die Gemeinde Dörzbach führen seit April an der B 19 eine gemeinsame Baumaßnahme durch, um sowohl die Wasserleitung und den Abwasserkanal, als auch die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt zu erneuern. Außerdem werden acht Bushaltestellen barrierefrei umgebaut und die Breitbandversorgung vorgenommen. Seit Baubeginn ist die B 19 von Hohebach kommend bis zum Knotenpunkt B19/L 1025 in Dörzbach gesperrt. Durch unvorhergesehene zusätzliche Arbeiten am Kanalsystem und der Wasserversorgung, musste dieser Streckenabschnitt länger als vorgesehen für den überörtlichen Verkehr gesperrt bleiben. Nun ist das Ende der Arbeiten des ersten Bauabschnittes aber in Sicht. In der laufenden und der kommenden Woche sind der Einbau der verschiedenen Asphaltschichten und die Restarbeiten vorgesehen. Am Samstag, 10. November, gegen 6 Uhr soll die so genannte „Jagsttalroute“ der B 19 dann wieder für den Verkehr freigegeben werden. Inzwischen wurde auch der zweite Bauabschnitt in Richtung Rengershausen begonnen. Die bisherige Umleitung für diesen Bauabschnitt bleibt bestehen. Voraussichtlich im März werden die Arbeiten fertiggestellt. Da auch im zweiten Bauabschnitt der Kanal und die Wasserleitungen erneuert werden, sind Verzögerungen infolge winterlicher Witterung nicht auszuschließen. Während der Bauzeit wird es zu unvermeidbaren Beeinträchtigungen kommen. Informationen über Straßenbaustellen unter www.baustellen-bw.de.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.11.2018