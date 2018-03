Jahr mit höchstem Ertrag

Anzeige

Hohenlohekreis.Das ertragsstärkste Windjahr liegt nach eigenen Angaben hinter den bereits vierzehn Windenergieanlagen des Bürgerwindparks Hohenlohe im Nord-Osten Baden-Württembergs.

„Alleine zwischen 2014 und 2017 kamen aufgrund der positiven Landesgesetzgebung neun hochmoderne Binnenlandwindenergieanlagen hinzu. Insgesamt 861 beteiligte Bürgerinnen und Bürger konnten im abgelaufenen Jahr gemeinsam 68,8 Millionen kWh umweltfreundlichen Windstrom produzieren, so viel wie 19 000 deutsche Durchschnittshaushalte benötigen“, so die Windpark-GmbH in einer Pressemitteilung.

Hohe Ausschüttungsquote

Mit 843 230 Euro lägen die Ausschüttungen aller Windenergieanlagen „so hoch wie noch nie“. Den Rekord stelle dabei die Windenergieanlage Lindlein II mit einer Ausschüttungsquote von 13,75 Prozent dar. Zum ersten Mal schütten die 2015 und 2016 in Betrieb gegangenen Bürgerwindenergieanlagen in der Kohlenstraße und Kirchberg an der Jagst wie geplant 3,0 und 6,0 Prozent aus.