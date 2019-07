Jazz und Orgel miteinander verbunden

Aub.Der Organist Martin Sturm ist an der Schlimbach-Orgel zu Gast, und zwar am Sonntag, 14. Juli, 20 Uhr in Spitalkirche Aub. Mit dabei: das Jazz-Ensemble „The Walking Stick“. Das Motto lautet „Jazz&Orgel“. Martin Sturm ist Gewinner zahlreicher internationaler Wettbewerb, unter anderem gab es für ihn erste Preise in Nürnberg, Schwäbisch Gmünd und St. Albans. 2018 erhielt er den Kulturpreis Bayern und 2017 den Förderpreis der Kech-Köppe-Stiftung. Er ist international tätig als Interpret und Improvisator und hat Lehrtätigkeiten an der HfM Würzburg und an der HMT Leipzig. Noch dazu ist er Komponist.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.07.2019