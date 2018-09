Jazztanz in seinen vielen Formen

Mulfingen.Mit dem Hohenloher Dance Cup am 23. September werden in Mulfingen auch 30 Jahre Jazztanz in Hohenlohe gefeiert.

34 Mannschaften aus den Bereichen Wettkampf Basic Kinder, Jugend und Erwachsene, sowie Wettkampf DTB Jugend und Erwachsene, Dance New Stylz und Dance Experience gehen am Sonntag, 23. September in Mulfingen in der Gerhard Sturm-Halle an den Start. Veranstaltet wird dieser Jazztanztag vom Turngau Hohenlohe, sowie der Sportkreisjugend Hohenlohe und Schwäbisch Hall.

Die hohen Meldezahlen spiegeln die Besonderheit und Beliebtheit des HDC wieder, so sind neben den sehr guten Hohenloher Gruppen auch viele auswärtige Mannschaften gemeldet.

Heimvorteil haben die vier Mannschaften des gastgebenden Vereines SV Mulfingen. In der Pause zeigt eine Nachwuchsgruppe des SV Mulfingen einen Flashmob.

Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr mit dem Einmarsch der Gruppen. Die Siegerehrung ist um 16.45 Uhr, die Kindersiegerehrung bereits um 14.15 Uhr. svm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.09.2018