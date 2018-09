Jetzt auch verwunschene Privatgärten im Netzwerk

Künzelsau.Im Rahmen der 15. Fürstlichen Gartentage auf Schloss Langenburg präsentierte das touristische Netzwerk „Hohenloher Gartenparadies“ eine neue Broschüre unter dem Titel „Hohenloher Gartenparadies“.

Darin sind 30 blühende Sehenswürdigkeiten aus Hohenlohe und Umgebung vereint, die sich nun mit größeren und stimmungsvollen Bildern darstellen.

Endecken lassen sich dabei immer mehr verwunschene Privatgärten, die sich mit einem Besuch bekannter Burg- und Schlossgärten verbinden lassen. Neu mit dabei, ist beispielsweise der „Romschlösslegarten“ in Creglingen, der sich mit historischen Rosen und einem Kräutergarten in seiner romantischen Schönheit zeigt.

Ein weiterer idyllischer und gepflegter Landhausgarten lädt am Rande des ehemaligen Sandsteinbruchs des alten Eichelhofes in Untermünkheim zum Verweilen ein. Auch zeigt die Teilnahme des Schlossparks Dennenlohe wie gut das Netzwerk grenzübergreifend zusammenarbeitet. Das schmucke Barockschloss liegt im fränkischen Unterschwaningen, an der A6 bei Ansbach und ist ein Kleinod und eines der schönsten Barockensembles Bayerns.

Ein besonderes Highlight beim Jahrestreffen des Gartennetzwerks ist die jährliche Auszeichnung des „Garten des Jahres“, der auch das Titelbild der neuen Broschüre ziert. In diesem Jahr wurde die Urkunde vom Tourismusminister Guido Wolf und dem Schimherrn des Netzwerks Fürst zu Hohenlohe-Langenburg bei der Eröffnung der Gartentage überreicht. Der „Hofgarten Öhringen“, der Teil des Landesgartenschaugeländes 2016 war, ziert nun für ein Jahr das Titelbild der Broschüre. Der rund 300 Jahre alte Hofgarten ist das Herzstück der Großen Kreisstadt und gilt seit jeher als grüne Oase. Eine Bewertungskommission hatte sämtliche Gärten vorher bereist; es gab zeri Abstimmungsrunden auf der Grundlage der Erhebung.

Ab sofort ist die Broschüre unter folgender Adresse erhältlich: Hohenloher Gartenparadies c/o Touristikgemeinschaft Hohenlohe, Allee 17, 74653 Künzelsau, Telefon 07940/ 18206, bzw. info@hohenlohe.de, oder www.hohenlohe.de.

Auf der Homepage sind unter der Rubrik „Reiseland/Kultur“ alle teilnehmenden Gärten verzeichnet und in einem Blätterkatalog hinterlegt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.09.2018