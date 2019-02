Jetzt fehlt nur noch der Papst-Besuch

Erinnerungstafel angebracht: Papst Franziskus wohnte 1986 zwei Monate lang in Rothenburg. An diesen Besuch erinnert jetzt eine Tafel am Haus in der Judengasse 27. Im Bild von links Pfarrer Harald Sassik, Erzbischof Ludwig Schick, Oberbürgermeister Walter Hartl und Hausbesitzer Walter Pester.

