Jochen Volpert kommt mit Band

Aub.Jochen Volpert und Band, featuring Carola Thieme, spielen am Sonntag, 10. März, um 18 Uhr im Auber „Ars Musica“. Veranstalter ist der Förderverein Spitalmuseum.

Seit mehr als 35 Jahren spielt Jochen Volpert mit Begeisterung Gitarre. Live-Konzerte und Studioprojekte haben seine wiedererkennbare Spieltechnik und seine kreativen Fähigkeiten am Instrument geprägt. Dank seiner Umtriebigkeit in verschiedenen Band-Konstellationen aus dem Blues-, Rock-, Jazz- und Country-Bereich hat er sich zwischenzeitlich in der Gitarristenszene einen hohen Bekanntheitsgrad erspielt und wird deutschlandweit von einer großen Fangemeinschaft unterstützt. Begleitet von hochkarätigen Musikern, die die Leidenschaft des Freigeistes für anspruchsvolle Live-Konzertauftritte mit viel Raum für Improvisation teilen, ist er nun „live on stage“ mit seinem neuen „Best-of“- Progamm zu erleben. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.03.2019