Jörg Böhmer zum neuen Oberstaatsanwalt ernannt

Ellwangen.Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat einen neuen Oberstaatsanwalt: Jörg Böhmer erhielt E aus den Händen von Leitendem Oberstaatsanwalt Andreas Freyberger die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ausgestellte Ernennungsurkunde. Der in Münster in Westfalen geborene 48-jährige Jörg Böhmer machte sein Abitur in Ulm und war als Richter in Schwäbisch Gmünd und Ellwangen tätig. Im Jahr 2000 kehrte er zur Staatsanwaltschaft Ellwangen zurück. Mit seiner Ernennung zum Oberstaatsanwalt wurde ihm die Leitung einer der vier Ermittlungsabteilungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen übertragen. Gleichzeitig übernahm Erster Staatsanwalt Armin Burger, der zugleich Pressesprecher der Behörde ist, von Böhmer die Leitung der Vollstreckungs- und Gnadenabteilung der Staatsanwalt Ellwangen. st

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019