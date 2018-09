Jubiläums-Fahrt nach Bamberg

Röttingen.Im Rahmen seines zehnjährigen Vereinsjubiläums, fährt der Mönchengladbacher „Fanclub Tauber-Franken“ aus Röttingen am Samstag, 15. September, nach Bamberg. Nicht nur der Fanclub feiert ein Jubiläum, sondern auch Bamberg (25 Jahre Unesco- Welterbe der Altstadt von Bamberg).

Bei einer Stadtführung werden die Teilnehmer vieles darüber hören und sehen, unter anderem auch den Bamberger Dom besuchen. Vor der Abreise von der Tauber an den Main um 10 Uhr, ist am TSV-Vereinsheim ein Weißwurst-Frühstück geplant. Für Busfahrt, Stadtführung und Weißwurstfrühstück wird ein Kostenbeitrag erhoben. Eine Anmeldung ist bei Bobby Schneider unter Telefon 0 93 38/82 52 oder Markhard Brunecker unter Telefon 0 93 38/12 76, erforderlich. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 12. September. pm

