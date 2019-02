Jugendliche wollten „Sterne“

Blaufelden.Einen schnellen Ermittlungserfolg kann die Polizei in Blaufelden in Zusammenarbeit mit dem Polizeiposten Krautheim vermelden. Eine Sachbeschädigungsserie in Blaufelden in der Nacht von 19. auf 20. Januar scheint geklärt. Wie bereits mitgeteilt wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt 51 Fahrzeuge und auch eine Schaufensterscheibe mutwillig beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 36 500 Euro.

Durch polizeiliche Ermittlungen konnten nun zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren ermittelt werden, die wohl für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind. Auslöser für die Taten war, dass die beiden Jugendlichen zwei Mädchen Mercedessterne „schenken“ wollten. In ihrem Übermut haben sie anschließend die Fahrzeuge und die Schaufensterscheibe beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Nach Polizeiangaben wurden wahllos die Front-, Heck- und Seitenscheiben mit einem Gegenstand eingeschlagen. Teilweise liefen die Täter wohl auch auf den Fahrzeugen herum. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 30 000 Euro. pol

