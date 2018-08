Junge Leute mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ konfrontiert

Anzeige

Hohenlohekreis.Mehr als 400 Schüler aus dem Hohenlohekreis haben die Wanderausstellung „Energieparcours – Alle Energie kommt von der Sonne“ durchlaufen. „Das hat unsere Erwartungen übertroffen und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unbedingt weiter machen müssen“, freute sich Dr. Wolfgang Eißen, Dezernent für den Ländlichen Raum und Regionalleiter der Bioenergieregion Hohenlohe-Odenwald-Tauber (H-O-T). Der Energieparcours des Glasmuseums Wertheim hatte in diesem Jahr das bestehende Stand-by Projekt an Schulen im Hohenlohekreis ergänzt. Unter dem Motto „Den Energiefressern auf der Spur“ klärt der Kreis seit vielen Jahren Schüler über den Stromverbrauch von elektrischen Stand-by Geräten wie Stereoanlagen auf. „Es ist wichtig, dass gerade Kinder spätestens im Grundschulalter für die Themen „Nachhaltigkeit“, „Energieeinsparung“ und „schonender Umgang mit vorhanden Ressourcen“ sensibilisiert werden“, erklärte Projektleiterin Simone Götz von der Abfallwirtschaft. Sie hatte zusammen mit dem Energiebeauftragten des Landkreises Jochen Eisele vom Amt für Gebäudemanagement die Wanderausstellung Energieparcours betreut und organisiert. Der Startschuss für die Ausstellung war an der Georg-Wagner-Realschule in Künzelsau gefallen. Dort war die Ausstellung ein Höhepunkt des Jubiläums-Schulfestes mit mehr als 1500 Gästen. Im Anschluss wanderte der Energieparcours bis zum Start der Sommerferien nach Öhringen in die Richard-von-Weizsäcker-Schule.

Gleich an der ersten Station des Parcours kann man erfahren, dass Sonnenenergie noch besser genutzt werden kann: Denn die Sonne liefert jedes Jahr 15 000 mal mehr Energie als die Menschen in einem Jahr brauchen. Eine Station weiter zeigt eine Plasmakugel die Elektronenströme. Bei der Station waren sich die Jugendlichen einig: „Das ist die faszinierendste Station“. Die Kräfte wurden wenige Stationen weiter beim Ankurbeln von Glühbirnen gemessen. Aber auch die Solarthermie-Station, die als Nachbildung eines Hauses aufgebaut ist, ist ein Anziehungspunkt. Der Hausbewohner freut sich, wenn jemand an der Trinkwasserkurbel dreht und er so duschen kann. „Was man mit Energie so alles erzeugen kann, ist sehr beeindruckend“ – so lautet das Resümee der Jugendlichen aus der Klasse EK 6 der Richard-von-Weizsäcker-Schule Öhringen. „Für das kommende Schuljahr haben wir schon Ideen, wie wir wieder attraktive Angebote für Kinder und Jugendliche schaffen können“, so der Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Sebastian Damm. Bei der Abfallwirtschaft werden die Klimaschutz- und Energieaktivitäten des Hohenlohekreises koordiniert. Hier arbeitet man unter anderem gerade an einem Projekt gegen Lebensmittelverschwendung. Auch das ist eine Art der Energieeinsparung. Außerdem soll das traditionelle Stand-by Projekt weiter ausgebaut werden. So sollen künftig auch die Kindertagesstätten integriert werden. Interessierte Schulen und Kindertagesstätten können sich schon jetzt bei der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis, unter Telefon 07940/18-761 für das Stand-by Projekt, das erneut im September startet, vormerken lassen und Wunschtermine angeben. lra