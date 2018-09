Kabarett mit Christian Springer

Rothenburg.Der Kabarettist Christian Springer gastiert am Freitag, 5. Oktober und 20 Uhr im „Kunst & Kultur Korn“ in der Schützenstraße 11 in Rothenburg mit seinem neuen Programm „Alle machen. Keiner tut was!“ Springer ist angetrieben von Werten, die er aus der Familie gelernt hat: „Wenn jemand hingefallen ist, gehst Du hin und hilfst ihm auf“. Deshalb wird er zornesrot, wenn andere Toleranz und Menschlichkeit mit Füßen treten. Und das passiert täglich. In der Nachbarschaft, in Religion und Politik. Am 22. November können Interessierte „Mathias Tretter“ mit seinem aktuellen Programm „Pop“ live auf der Bühne erleben, sowie am 8. Februar „Quadro Nuevo mit Flying Carpet“. pm

