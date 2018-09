Kabarett mit Uta Rotermund

Schrozberg.„Frauen über 50 sind Diamanten. Geschliffen, gehärtet, unzerstörbar und gnadenlos! Wenn eine Frau über 50 ein Auge zudrückt, dann nur noch um zu zielen!“ – Uta Rotermund musste nicht erst 50 werden, um diesen Satz umzusetzen. Scharfzüngigkeit und Schnelligkeit sind das Markenzeichen der ehemaligen ARD-Journalistin. Am Samstag, 29. September um 20 Uhr ist sie im Kultursaal im Schloss Schrozberg zu erleben.

Mit Rio Reiser, dem Frontmann der legendären Band „Ton-Steine-Scherben“, stand sie auf der Bühne, für den WDR in Köln hob sie die Hörfunksendung für Kinder „Lilipuz“ aus der Taufe. In „Pizza Colonia“ agierte sie als Gattin des unvergessenen Schimanski-Assistenten Thanner, Eberhard Feik, und in der TV-Sendung „Liebe Sünde“ klärte sie die Nation auf. Uta Rotermund ist Schauspielerin, Autorin und Kabarettistin.

Karten gibt es bei der Stadtverwaltung Schrozberg, Krailshausener Straße 15, Zimmer 112, Telefon 07935/707-25. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018