Kandidaten pflegen respektvollen Umgang

Tauberrettersheim.Beim ersten Durchgang der Bürgermeisterwahl vor knapp zwei Wochen hatten die 690 Tauberrettersheimer Stimmberechtigten noch neutrale grüne Stimmzettel ohne Namennennung erhalten und mussten einen Namen eintragen. Dies war nötig, da im Vorfeld kein Wahlvorschlag für die Hermann Öchsner-Nachfolge eingereicht wurde.

Bei der Wahl am kommenden Sonntag ist der Wahlschein mit zwei Kandidaten bedruckt, und die Wähler brauchen einfach nur ein Kreuzchen machen. Diese Stichwahl ist erforderlich, da am 14. Oktober niemand 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erreicht hat. Bei der nicht ganz einfachen Auszählung registrierten die Wahlhelfer insgesamt 61 verschiedenen Namen auf den 450 gültigen Stimmzetteln.

62 waren ungültig. Am häufigsten waren die Namen Katharina „Karin“ Fries (171 Stimmen) und Paul Wunderlich (67 Stimmen) auf dem Stimmzettel eingetragen. Beide stimmten kurz vor Mitternacht nach Bekanntgabe des offiziellen Wahlergebnisses einer Stichwahl zu. Das Duo möchte keinen Wahlkampf führen und stand nur für ein gemeinsames Bild zur Vorstellung bereit.

So erklärt auch die 57-jährige gebürtige Würzburgerin, die seit 1986 in Tauberrettersheim wohnt und bereits seit 2008 im Gemeinderat ist, dass in dem Weinort alles top sei. Der zum 31. Januar 2019, nach 28 Jahren, auf eigenen Wunsch scheidende 67-jährige Bürgermeister Hermann Öchsner übergebe seine Kommune in einem einwandfreien Zustand, so die Kandidatin weiter Die Gemeinde stehe sehr gut da.

Auch das intakte Vereinsleben stimme und verbreite Zuversicht. Als gelernte Erzieherin liegt ihr der Kindergarten in erster Linie am Herzen. Ehrenamtlich ist sie als Lektorin, bei der Familiengottesdienst-Gruppe und im Orga-Team des Tauberrettersheimer Frauentreffs engagiert.

Ähnlich sieht es der 56-jährige Landwirt Paul Wunderlich. Er gehört dem Gemeinderat bereits seit 2002 an und ist seit 2014 stellvertretender Bürgermeister.

Er könne sich in erster Linie ein attraktiveres Tauberufer, insbesondere am „Badestrand“, für seine ersten nennenswerten Aufgaben vorstellen. Auf die Frage, warum die dreifache Mutter nicht gleich für das Amt des Bürgermeisters kandidiert habe, meinte sie, dass dies überheblich geklungen hätte. Ihr Gegenkandidat wollte erst mal den Willen der Bevölkerung abwarten. Nach dieser eindeutigen Bürgerbekundung wollen beide dem Wählerauftrag nachkommen.

Nachrücker

Da Karin Fries seit 1. September 2018 Hausfrau ist, bereitet ihr das zusätzliche Amt keine zeitlichen Probleme. Bei einer Wahl wäre sie die erste Bürgermeisterin im Altkreis Ochsenfurt. Etwas anders beim vierfachen Vater Paul Wunderlich. Der noch aktive Feuerwehrmann müsse bei einer Amtsübernahme seinen landwirtschaftlichen Hof mit der ersten Biogasanlage der Region etwas umstrukturieren, da es zeitlich doch etwas eng würde. Einig sind sie sich auch darüber, dass keiner dem anderen „böse“ ist, wenn er die Wahl gewinnt und sie sich gegenseitig unterstützen werden. Unabhängig vom Wahlausgang rückt Jörg Mehring als Gemeinderat für einen der beiden bisherigen Gemeinderäte nach.

