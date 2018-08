Karin Brosa mit Zucker und Teer

Langenburg.Der Hohenloher Kunstverein veranstaltet am Sonntag, 26. August um 15.30 Uhr die Finissage der Ausstellung „Zucker und Teer“ von Karin Brosa im Hofratshaus Langenburg.

Karin Brosa, Jahrgang 1978, war bis 2005 Apothekerin in Berlin, studierte danach bis 2011 Freie Grafik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und ist seit 2012 als freischaffende Künstlerin tätig. Sie lebt und arbeitet in Essen.

Ausgangspunkt von Karin Brosas Arbeiten sind Alltagsbeobachtungen, vertraute Motive, denen sie sich dann meist erst zeichnerisch nähert.

Technik und Techniken, teilweise in alten Verfahren, spielen eine große Rolle im Werk von Karin Brosa. „Man fühlt sich versetzt in eine frühneuzeitliche alchemistische Küche,“ meinte die Kunsthistorikerin Ines Ebertz, die bei der Ausstellungseröffnung vor sechs Wochen die Einführung übernommen hatte, und ergänzte: „Für mich ist Karin Brosa technisch und inhaltlich eine der besten zeitgenössischen Druckgrafikerinnen.“ Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 26. August im Hofratshaus zu sehen. Bei der Finissage am ist die Künstlerin anwesend. hkv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018