Kein gefiederter Findling wird abgelehnt

In Ingersheim betreibt Dieter Weihbrecht die Außenstelle der Greifvogelauffangstation Mittelfranken. Sie beherbergt bis zu 20 wilde, verletzte oder noch nicht flügge gewordene Vögel.

Crailsheim. Es gibt Ornithologen, die noch nie eine Wasserralle gesehen haben. Dieter Weihbrecht hat einer das Leben gerettet. Wie das so üblich ist in Crailsheim-Ingersheim und Umgebung, wurde der von einer Katze gefangene seltene Jungvogel mit dem langen Schnabel ihm anvertraut: Mach mal. Rette mal. Nimm ihn mir ab. Wer sonst wüsste, wie ein verletzter Fundvogel behandelt, beherbergt und mit ein bisschen Glück ausgewildert werden kann.

Die kleine Wasserralle hatte sich wohl tot gestellt, zumindest hat ihr die Katze keine schwerwiegenden Verletzungen beigebracht, und recht bald wurde sie wieder an die Jagst zurückgebracht. Nicht mit allen seinen gefiederten Schützlingen hat der Ingersheimer so viel Glück. Gebrochene Beine, fehlende Flügelglieder, Kopfverletzungen: Manchmal benötigt er die Dienste der Weipertshofener Tierärztin Amalie Facher nicht zur Heilung, sondern um die zu erlösen, denen nicht mehr geholfen werden kann. „Das ist immer wieder schlimm“, sagt Weihbrecht. Er hat Vögel sehr gern, immer schon.

Luna überwintert im Haus

Sein besonderer Schatz ist Luna, die fünfjährige afrikanische Weißgesichtseule, die als reguläres Familienmitglied genau weiß, was sie will und wer ihrer Zuwendung würdig ist. Luna ist die Einzige, die wirklich daheim ist bei Familie Weihbrecht. Alle anderen Vögel werden hier nur gesund oder kräftig genug, um wieder in die Freiheit entlassen zu werden.

Begonnen hat das schon früh. Dieter Weihbrecht kann sich nicht erinnern, jemals kein Faible für Vögel gehabt zu haben. Er hatte Sittiche und Kanarienvögel, zog Dompfaffen groß, und immer öfter kamen Nachbarn und Jäger mit verletzten Vögeln. Tierärztin Dr. Facher verwies Ratsuchende an ihn. Außerdem brachten Polizeibeamte verletzte Unfalltiere oder am Zoll konfiszierte Falken.

Längst betreibt er offiziell die Außenstelle Baden-Württemberg der „Greifvogelauffangstation Mittelfranken“ GAF. Der Verein darf aus rechtlichen Gründen nur Greifvögel und Eulen aufnehmen, bei anderen Vogelarten wird an den Bund für Vogelschutz verwiesen – doch Weihbrecht bringt es nicht übers Herz, so einen armen Findling abzulehnen. Auch Störche und das gegen eine Scheibe geflogene Sommergoldhähnchen sind bei ihm willkommen, die Rohr- und die Kornweihen, gelegentlich sogar die in Verruf geratene Elster, die in anderer Vögel Nester und Brutkästen so große Schäden anrichtet.

Schwerpunkt seiner Arbeit sind freilich tatsächlich die Eulen und die Greifvögel. „Die Leut’ sagen zu allem Habicht“, weiß der 70-Jährige, der Wert drauf legt, dass zumindest seine Enkelkinder wissen, was sich da in Opas Volieren tummelt und von Eintagsküken und Mäusen lebt. Jüngst hat er neun Turmfalken aufgezogen. Mit einer solchen Kinderstube hat er dann ganz schön zu tun. Im vergangenen Jahr musste er den Winter über eine junge Schleiereule aufpäppeln.

Derzeit beherbergt er zwei Turmfalken und einen Mäusebussard, die ebenfalls alle drei bis zum Frühjahr bei ihm bleiben. Dann kommen sie, wie alle ihre Artgenossen, in die große Voliere des Vereins in Diebach bei Rothenburg, wo sie immer höher und weiter fliegen, bis sie eines Tages so weit sind, sich endgültig davonzumachen: „90 Prozent der Vögel bringen wir durch“, sagt Weihbrecht.

Besser im Käfig als tot

Manchmal bringt er es nicht übers Herz, ein Tier einschläfern zu lassen. Für den einäugigen Waldkauz hat er einen schönen Platz im Bayerwald-Tierpark in Lohberg gefunden, der Rote Milan mit der Flügelverletzung wird zur Zucht eingesetzt.

Der Milan mit dem Schädelbruch, der seinen Schnabel nie wieder ganz öffnen wird, bleibt beim Verein – all das natürlich mit allen erforderlichen Ringen und Papieren; Greifvögel dürfen in Deutschland nämlich nur unter bestimmten Bedingungen gehalten werden. btri

