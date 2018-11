„Kein Kind geht weinend heim“

Bei der Verabschiedung des bisherigen Schrozberger Schulleiters Urban Brändle kommt Wehmut über den Verlust eines profilierten Pädagogen auf, der für den Schulstandort kämpfte.

Schrozberg. Zuweilen reicht schon der Auftritt eines Schulchores, um beurteilen zu können, ob ein guter Geist durch eine Bildungsstätte weht. Rektor Urban Brändle hat seit dem Jahr 2010 zusammen mit seinem Kollegium und den Eltern eine solche entspannte Atmosphäre in der Schrozberger Schule geschaffen.

Entsprechend fröhlich fiel unter der Regie von Elisabeth Groß und Sieglinde Knoke auch das musikalische Abschiedsgeschenk der Buben und Mädchen für ihren Schulleiter aus, der erst eine Woche vor dem Ende der Sommerferien offiziell davon erfuhr, dass seine Bewerbung um den Chefposten an der Realschule Schenkensee in Schwäbisch Hall erfolgreich war. Einen Pädagogen dieses Formats kann man nicht sang- und klanglos ziehen lassen. Deshalb wurde jetzt die Verabschiedung des Schulleiters nachgeholt. Konrektor Arndt Lange moderierte die ungezwungene Feier in der Aula.

Weitsicht bewiesen

Wenn es nach der Schrozberger Bürgermeisterin Jacqueline Förderer gegangen wäre, dann hätte sie diesen Termin in ihrem Kalender „noch viele, viele Jahre nach hinten geschoben“. Denn die Stadt verliere einen „hervorragenden Rektor“, der den einst gefährdeten Schulstandort mit Weitsicht für eine sichere Zukunft gerüstet habe. Daran knüpfte auch die Leitende Schulamtsdirektorin Ursula Jordan an, die an Urban Brändle nicht nur dessen Qualifikation und dessen Arbeit in der Lehrerfortbildung und als Fachberater, sondern auch dessen „Offenheit und Ehrlichkeit“ schätzt: In der „schwierigen Zeit der regionalen Schulentwicklung“ habe der Rektor nicht auf eine Gemeinschaftsschule, sondern auf eine Verbundschule gesetzt. „Die Entwicklung in Schrozberg hat Ihnen recht gegeben“, bilanzierte Ursula Jordan. Die Elternbeiratsvorsitzende Sandra Grün verabschiedete den Schulleiter mit dem wunderbaren Song „True Colors“ von Cyndi Lauper, ihr Gremiumskollege Mark Oberndörfer steuerte Spezialitäten aus der Region bei.

Musikalischer Reim

Einen musikalischen Reim auf den früheren Chef machte sich auch das Kollegium. Der Lehrer Johannes Stolz und die Schulsozialarbeiterin Doro Hachtel würdigten vor allem das Engagement von Urban Brändle für das Rad-Projekt, bei dem sich Schüler auf mehrwöchige Touren ans Meer vorbereiten. „Kein Kind geht weinend heim“ – diese Devise habe auch für seine Zeit in Schrozberg gegolten, sagte Urban Brändle. Um die Gerüchteküche erkalten zu lassen, verwies der Rektor noch ironisch darauf, dass er sich weder scheiden lasse noch etwas ausgefressen habe und deshalb nach Hall weggelobt werde. Wer die Nachfolge von Urban Brändle in Schrozberg antritt, steht noch in den Sternen. Die Stelle wurde jetzt ausgeschrieben, das Besetzungsverfahren dürfte einige Monate lang dauern. Harald Zigan

