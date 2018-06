Keine Stichwunden festgestellt

Anzeige

Bühlertann.Wie bereits am vergangenen Mittwoch berichtet, wurde bei der Polizei in Bühlertann (Landkreis Schwäbisch Hall) angezeigt, dass ein schwer verletztes Pferd auf einer Koppel gefunden wurde. Die Polizei fand daraufhin auf einer Weide im Gewann Galgenberg eine schwer verletzte Schimmelstute.

Der sofort hinzugezogene Tierarzt konnte letztlich nicht mehr helfen und musste das zu diesem Zeitpunkt noch lebende Tier einschläfern.

Weitere Emittlungen

Bei weitergehenden polizeilichen Ermittlungen und einer pathologischen Untersuchung beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Stuttgart stellte sich nun heraus, dass ein Fremdverschulden am Tod des Pferdes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.