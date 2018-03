Keine Trauung im Eventlokal

Anzeige

Aub/Bolzhausen.In den Räumen der Tagungs- und Eventgastronomie „Brückenbaron“ im Ortsteil Bolzhausen der Gemeinde Sonderhofen wird es keine Trauungen geben. Einen Antrag der HC Management GmbH an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aub lehnte die Gemeinschaftsversammlung ab.

Dabei hatten sich die Betreiber der Gaststätte rund um die dort aufgebaute ehemalige Segnitzer Mainbrücke so stilvoll vorgestellt: die Hochzeitsfeier findet beim „Brückenbaron“ statt, die standesamtliche Trauung ist gleich mit auf dem Gelände in der Kapelle. Der Antragsteller wollte erreichen, dass das Standesamt der VG künftig in der der Veranstaltungslokalität angegliederten Kapelle eine Außenstelle einrichtet. Die Gäste der Lokalität hätten großes Interesse daran, begründete die Gesellschaft ihren Antrag.

Eheschließung „kein Event“

Wie Verwaltungsleiter Jürgen Rhein das VG-Gremium informierte, wäre dies durchaus möglich. Die Verwaltungsgemeinschaft müsste die private Kapelle aber als Trauungsort widmen. Allerdings gibt es in den Mitgliedsgemeinden bereits mehrere Orte auch außerhalb der Rathäuser, die als Trauungsräume gewidmet sind – auch in der vom Brückenbaron nur wenige hundert Meter entfernten ehemaligen Schule.